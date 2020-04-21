Беларусь и Турция обсудили реализацию проекта по выпуску игрушек "Полесье" в Синопе

СП по выпуску пластмассовых игрушек. Фото посольства Беларуси в Турции

21 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Турция реализуют инвестпроект по выпуску пластмассовых игрушек "Полесье" в турецком городе Синоп. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Вопросы осуществления проекта обсуждены во время видеоконференции, в которой участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и руководство турецко-белорусского предприятия Polesie TR.

Производственная площадка СП по выпуску пластмассовых игрушек открылась в Синопе 19 января. Новое предприятие позволит поставлять продукцию на турецкий рынок, а также в страны, куда ранее было делать затруднительно из-за сложной логистики. Детские игрушки торговой марки "Полесье" известны покупателям 68 стран мира.

Во время видеоконференции состоялся также обмен мнениями о подходах к развитию маркетинговой стратегии предприятия в нынешних условиях.-0-