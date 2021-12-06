Беларусь и Турция обсудят проект соглашения о свободной торговле услугами

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыла делегация Турецкой Республики в составе высокопоставленных представителей Министерства торговли, Министерства транспорта и инфраструктуры, органа-регулятора в сфере информации и коммуникации (ICTA). Программой визита предусмотрено обсуждение проекта двустороннего соглашения о свободной торговле услугами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Марина Ежова, открывая первую из встреч, напомнила, что это уже третий раунд переговоров между Беларусью и Турцией. "В ходе первого и второго раундов, а также межсессионных встреч мы выстроили примерную структуру документа, нащупали варианты взаимовыгодных развязок сложных вопросов. И важно, что обсуждение проходит в конструктивном ключе с обоюдной нацеленностью на достижение конечного результата", - подчеркнула она.

Согласно экспертным оценкам, подписание и реализация соглашения о свободной торговле услугами с Турцией позволит Беларуси увеличить экспорт услуг на 3,8%. Наибольший рост ожидается по таким секторам, как прочие деловые услуги - в 4,9 раза, услуги воздушного транспорта - в 1,7 раза, коммуникации - на 8,6%.-0-