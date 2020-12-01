Беларусь и Турция планируют развивать сотрудничество в сферах энергетики, ИКТ и медицины

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция планируют развивать научно-техническое взаимодействие в сферах энергетики, ИКТ, медицины, химических технологий, новых материалов и биотехнологий. Об этом шла речь на втором заседании совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

"ГКНТ Беларуси и Совет по научно-техническим исследованиям Турции провели конкурс совместных инновационных проектов. По его итогам к финансированию принят проект по разработке складской автономной мульти-робототехнической системы. Она будет предназначена для перемещения в автоматическом режиме товаров внутри как проектируемых, так и существующих складских помещений, логистических центров с учетом информации об их конфигурации. Исполнитель с белорусской стороны - Объединенный институт проблем информатики НАН, с турецкой - компания "Новосим Инженерные Услуги", - рассказали в пресс-службе. В настоящее время на рассмотрении турецкой стороны находятся еще два инновационных проекта НАН Беларуси, которые получили положительную оценку белорусских экспертов.

Кроме того, стороны во время заседания обсудили вопросы сотрудничества турецких и белорусских технопарков, а также Турецкого полярного научно-исследовательского института с Республиканским центром полярных исследований НАН Беларуси.

Белорусско-турецкое сотрудничество в научно-технической сфере развивается в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 11 ноября 2016 года.-0-