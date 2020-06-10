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10 июня 2020, 12:06

Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами

Александр Червяков и Мустафа Озджан. Фото Минэкономики
Александр Червяков и Мустафа Озджан. Фото Минэкономики

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано сегодня на встрече министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Техзадание регламентирует правовую базу и основные принципы переговоров по будущему соглашению. Ожидается, что заключение данного соглашения позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии - на рынки Ближнего Востока и Северной Африки", - отметили в пресс-службе. Кроме того, это позволит создать дополнительные стимулы для инвестирования турецкого капитала в белорусский сектор услуг.

Предполагается, что первый раунд переговоров состоится в июне текущего года.

Также стороны обменялись мнениями о ходе реализуемых в Беларуси инвестпроектов с участием турецкого капитала.

Александр Червяков поблагодарил Мустафу Озджана за активную поддержку Турции в переговорах по присоединению Беларуси к ВТО.-0-

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