Беларусь и Турция провели совместную межправительственную экономическую комиссию

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятое заседание Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии прошло 11-12 апреля на базе Министерства торговли Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Делегация Беларуси состояла из представителей министерств иностранных дел, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта

и коммуникаций, Белорусской железной дороги, Национальной академии наук, концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром", а также крупных машиностроительных предприятий республики.

На переговорах стороны обсудили широкий спектр вопросов по развитию сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, транспорта, финансов, сельского хозяйства, науки и технологий, туризма, строительного сектора, образования и здравоохранения.

Заседание двусторонней экономической комиссии является одним из элементов экономического блока мероприятий, которые проводятся в рамках подготовки официального визита Президента Беларуси в Турцию, отметили в посольстве.-0-