15 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Турция создадут специальную группу экспертов по торговле. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Турцией достиг почти $1 млрд, однако белорусский экспорт значительно ниже турецкого. По его словам, этот перекос в торговле серьезно беспокоит не только Беларусь, но и турецких партнеров. "Они понимают, что только сбалансированная торговля может быть устойчивой, поэтому эта тема обсуждается очень серьезно. На заседании межправительственной комиссии принято решение о создании специальной группы экспертов по торговле. Мы пройдем по всем позициям, где наша торговля может быть эффективной и взаимовыгодной для обеих сторон, и посмотрим на барьеры, которые препятствуют развитию торговли", - рассказал Андрей Савиных.

Турция находится в таможенном союзе с ЕС, поэтому вынуждена применять многие пошлины в отношении третьих стран, включая Беларусь. "Нет ни одного барьера, который бы применялся исключительно в отношении Беларуси, - обратил внимание посол. - Смысл этих мер понятен - защита собственного рынка. Но тем не менее турецкие партнеры демонстрируют готовность проанализировать возможности и максимально открыть свой рынок для белорусских товаров".

По мнению дипломата, существенно смогут увеличить объем белорусско-турецкого товарооборота совместные транспортные проекты. Сотрудничество стран в этой сфере является одним из приоритетных.

"Китай развивает традиционный транспортный коридор Шелковый путь, который проходит через Турцию. Есть еще и северный Шелковый путь, который проходит через Россию и Беларусь. И только две страны благодаря своему географическому положению могут связать эти пути с Севера на Юг транспортной хордой. Причем здесь я говорю обо всех видах транспорта: и железнодорожный, и морской, и по реке Днепр", - отметил Андрей Савиных.

Этот проект позволит Беларуси на судах "река-море" поставлять товары без перезагрузки в пути в порты Черного и Средиземного морей. "Мы с турками здесь абсолютно логичные партнеры и союзники. Если это получится, я убежден, что товарооборот перешагнет и двухмиллиардный рубеж, - сказал посол. - Проект уже обсуждается на правительственном уровне. Вопрос заключается в том, что мы должны выстроить такую систему, которая будет устойчива. А это включает также и украинскую сторону".-0-

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