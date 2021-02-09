Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет более активного использования биржевой торговли

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Удмуртия обсудили возможности увеличения взаимного товарооборота за счет более активного использования торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). Об этом шла речь 8 февраля на онлайн-конференции, организованной БУТБ и Центром поддержки экспорта Удмуртской Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В мероприятии приняли участие представители правительства Удмуртии, посольства Беларуси в России и Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси. Участники мероприятия обсудили основные результаты торгово-экономического сотрудничества в 2020 году и приоритетные направления на текущий год.

При этом особое внимание уделено взаимодействию в области биржевой торговли, которая, по мнению участников конференции, может стать одним из ключевых драйверов роста двустороннего товарооборота, отметили в БУТБ.

"За прошедший год товарооборот Беларуси и Удмуртии составил $184,5 млн, или 112,5% к уровню 2019 года. Вместе с тем в наших силах значительно улучшить этот показатель, в том числе за счет реализации потенциала биржевой торговли, которая способна стать эффективным инструментом для наращивания объемов и расширения номенклатуры товаров, востребованных на рынках Беларуси и Удмуртии", - приводит слова руководителя отделения белорусского диппредставительства в Уфе Артура Карповича пресс-служба БУТБ.

Активнее использовать возможности биржи призвал и торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

"За годы работы биржа зарекомендовала себя как действенный механизм организации трансграничной торговли, который ежедневно применяют тысячи белорусских и российских предприятий. То, что каждая десятая аккредитованная на БУТБ компания из России, наглядно свидетельствует о степени вовлеченности российского бизнеса. К сожалению, пока удмуртский бизнес недостаточно широко представлен на биржевой площадке, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести этот регион в лидеры по биржевому товарообороту. Все условия для этого есть", - подчеркнул российский дипломат.

Заинтересованность в развитии сотрудничества с БУТБ подтвердил и заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич. Он выразил готовность оказать содействие в информировании деловых кругов Удмуртии о преимуществах биржевого механизма. "За последние два года Удмуртия стала одним из самых экспортно ориентированных регионов России и сегодня занимает первое место по темпам роста неэнергетического экспорта. Если говорить о сотрудничестве с Беларусью, то, несмотря на общее снижение деловой активности, по результатам 2020 года мы все равно вышли в плюс как по экспорту товаров на рынок Беларуси, так и по импорту белорусской продукции. Конечно, в текущем году хотелось бы достичь еще более высоких показателей, и надеемся, что Белорусская универсальная товарная биржа нам в этом поможет. Сейчас важно рассказать удмуртским предпринимателям об этом инструменте и его преимуществах, а они уже сами решат, как и в каком объеме его применять", - отметил Михаил Хомич.-0-