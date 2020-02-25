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25 февраля 2020, 16:59

Беларусь и Удмуртия заинтересованы активнее сотрудничать в строительстве и аграрном секторе

Во время встречи
Во время встречи

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Удмуртия заинтересованы в активизации сотрудничества в строительстве и аграрном секторе, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время встречи с первым заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Российской Федерации Александром Свининым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Прямые связи с субъектами России являются основой торгово-экономического взаимодействия и фундаментом отношений Беларуси с соседней страной. К сожалению, сегодня во взаимной торговле с Удмуртской Республикой положительная динамика отсутствует. Внешнеторговый оборот в 2019 году сократился по сравнению с 2018-м более чем на треть - на 34,5%. При этом отмечу, что Беларусь в шесть раз больше покупает в вашей республике, чем поставляет туда своей продукции. Мы как экспортно ориентированная страна намерены активно выходить на ваш рынок. Тем более нам есть что предложить", - сказал Владимир Кухарев.

Заместитель премьер-министра выделил четыре направления, в которых Беларусь заинтересована активизировать сотрудничество с Удмуртией. Первое - сфера машиностроения. "В Беларуси выпускается современная техника с хорошими эксплуатационными характеристиками под всемирно известными брендами: МАЗ, "Амкодор", МТЗ и другие. Предлагаю реализацию совместных проектов в области пассажирского транспорта. В вашей республике обновляется парк троллейбусов, трамваев и автобусов. Беларусь готова участвовать в региональных программах закупок пассажирской техники, в том числе работающих на газомоторном топливе, низкопольных автобусов для обеспечения безбарьерной среды, школьных автобусов, электротранспорта. При вашей поддержке "Белкоммунмаш" готов создать в Удмуртии сборочное производство электробусов и принять участие в совместном восстановлении трамваем", - отметил он. При закупках предлагается использовать взаимоприемлемые финансовые инструменты, в том числе лизинговые схемы и бюджетное субсидирование.

Второе направление - строительство. "Этот сектор - одна из ведущих отраслей экономики нашей страны. Мы имеем значительный опыт в проектировании и строительстве соцобъектов, дорог, обустройстве агрогородков. Предлагаем услуги по научно-исследовательским, проектно-конструкторским и инженерно-изыскательским работам, а также энергоэффективные жилые дома. "Могилевлифтмаш" готов принять участие в реновации жилого фонда ваших городов. Кроме широкой серии лифтов, завод мог бы поставить эскалаторы, автоматические парковки", - рассказал Владимир Кухарев.

Перспективным является и аграрный сектор. Институт льна НАН Беларуси может сотрудничать с предприятиями российского региона, республика также готова поставлять спецтехнику для льноводства. "С учетом наработанных в нашей стране технологий мы предлагаем создать совместные селекционные семеноводческие центры в области картофелеводства. Мы знаем об успехах сельскохозяйственной отрасли вашего региона. Однако с учетом выпускаемого в Беларуси высококачественного продовольствия, пользующегося спросом на многих рынках, в том числе дальнего зарубежья, мы готовы обеспечить увеличение поставок в регион белорусских продуктов питания, в первую очередь - мясной, молочной продукции, сыров и колбасных изделий", - заявил заместитель премьер-министра.

Четвертое направление - сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "По нацпроекту "Экология" в вашем регионе активно продвигается реформа утилизации коммунальных отходов. Мы приветствуем подписание протокола о намерениях строительства белорусской компанией "СОХРА Дайнэмик" мусороперерабатывающего комплекса в Удмуртии. Готовы расширить сотрудничество в данной сфере с участием "НПО Центр", входящим в систему НАН. При этом прошу обратить внимание на нашу разнообразную линейку коммунальной техники европейского качества: погрузчики, подметальные машины, мусоровозы, контейнеры и многое другое", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Он добавил, что перспективным видится взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, туризма. Особое внимание вице-премьер обратил на расширение сотрудничества в санаторно-курортном лечении - в Беларуси развитая инфраструктура многопрофильных здравниц.

В свою очередь Александр Свинин отметил: "В 2019 году Удмуртия приняла экспортную стратегию, которой определила 10 наиболее перспективных рынков, где, с одной стороны, нашим предприятиям было бы интересно иметь потенциальный рынок сбыта, с другой - где они готовы вступать в кооперацию, закупать и импортировать товары и услуги. Беларусь в этом списке на первом месте".-0-

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