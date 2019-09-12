Беларусь и Украина на заседании группы высокого уровня обсудили взаимную торговлю и защиту рынка

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе применение мер защиты внутреннего рынка и присоединение Беларуси к Всемирной торговой организации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси по итогам очередного заседания белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, которое прошло сегодня в Минске.

Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Во время заседания. Фото МИД

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе применение мер защиты внутреннего рынка и присоединение Беларуси к ВТО", - сообщили в пресс-службе.

Регулярные заседания белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня проводятся с 2015 года. Как отметили в МИД, эти заседания являются эффективным инструментом предметного анализа процесса развития двусторонней торговли и согласования действий сторон по устранению торговых барьеров.-0-