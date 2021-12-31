Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу протокол между правительствами Беларуси и Украины о внесении изменений и дополнений в соглашение о международных автомобильных отношениях от 17 декабря 1992 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В соответствии с положениями протокола с 28 декабря 2021 года не требуется наличие разрешений для осуществления перевозок грузов между Беларусью и Украиной, транзитных перевозок грузов по территории государств - участниц соглашения, перевозки грузов из третьих и в третьи страны, а также нерегулярных перевозок пассажиров автобусами.

Протоколом также закрепляется право граждан Беларуси и Украины - членов экипажей автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовых автомобилей, которые осуществляют международные грузовые перевозки, при наличии подтверждающих документов находиться на территории государств - участников договора 180 дней на протяжении каждого полугода.-0-