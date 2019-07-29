Беларусь и Узбекистан намерены углублять локализацию совместных производств

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены переходить к глубокой локализации совместных производств, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Сахиб Саифназаров на полях Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы намерены отходить от сборочных, "отверточных" производств и будем больше нацелены на глубокую локализацию промышленности. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры, и по итогам, думаю, завтра, мы уже получим конкретные решения", - сказал замминистра, уточнив, что речь в первую очередь идет о машиностроении.
Он выразил надежду, что во время форума будет достигнут ряд важных соглашений и договоренностей. В числе перспективных направлений для промкооперации Сахиб Саифназаров назвал электротехническую, текстильную, пищевую промышленность.
Замминистра озвучил сумму коммерческих контрактов, которые узбекская сторона хотела бы подписать на форуме регионов с Беларусью: "Мы намерены заключить контракты на сумму не менее $200-300 млн".
Сахиб Саифназаров принимает участие в секции, посвященной расширению сотрудничества в области промышленной кооперации. Заседание проходит на базе Минского тракторного завода.
Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся сегодня в Минске с проведения тематических секций. Программой форума их предусмотрено три: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.
Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют бюст узбекского поэта Алишера Навои.
Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.
Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-
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