Беларусь и Узбекистан нацелены на развитие продвинутых форм экономического сотрудничества

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан нацелены на развитие современных продвинутых форм экономического сотрудничества. Об этом сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Узбекистана сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В основу повестки форума легла дорожная карта сотрудничества Беларуси и Узбекистана. "Около 30 пунктов дорожной карты нацелены на развитие современных, продвинутых форм экономического сотрудничества. Речь идет об инвестициях и производственной кооперации", - отметил первый замминистра.

Он перечислил приоритетные направления - машиностроение, АПК, пищевая, фармацевтическая, легкая промышленность, транспорт, IT. "Это совершенно новый этап белорусско-узбекских отношений, новое качество экономического сотрудничества", - подчеркнул Андрей Евдоченко.

Первый заместитель министра уточнил, что речь идет о создании крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. "Например, в части совместного проекта МТЗ и Ташкентского завода сельскохозяйственной техники мы предлагаем организовать производство около 5 тыс. тракторов в год. На предприятии "Здравушка-Ташкент" создается завод по переработке молока мощностью 50 т в сутки, МТФ на тысячу голов", - рассказал представитель МИД.

Андрей Евдоченко обратил внимание, что Беларусь и Узбекистан в части развития промкооперации обсуждают вопросы не просто сборки, а полномасштабного производства с использованием местного сырья, материалов, комплектующих, внедрением поэтапной локализации, согласованной маркетинговой политики.

Форум регионов стартовал накануне с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Ожидается, что сегодня на площадках форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Делегацию Узбекистана на форуме возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-

Фото Максима Гучека