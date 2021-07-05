Беларусь и Узбекистан обсудили перспективу создания новых совместных производств

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков во время встречи в Ташкенте обсудили развитие экономического сотрудничества между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"Во время встречи обсуждены аспекты торгово-экономического сотрудничества, ход договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в марте в Ташкенте восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также перспективные направления в части создания совместных производств и вопросы их финансирования", - рассказали в посольстве.-0-