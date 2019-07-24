Беларусь и Узбекистан обсудят актуализацию дорожной карты сотрудничества на I Форуме регионов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обсудят предложения по актуализации дорожной карты сотрудничества на I Форуме регионов в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

В подготовке форума участвуют правительство и парламент. В основе повестки - дорожная карта по развитию сотрудничества, подписанная премьер-министрами двух стран и разработанная по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко во время его визита в Узбекистан в 2018 году. На пленарном заседании форума (его тема - сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений) будут обсуждаться предложения по актуализации дорожной карты, новым направлениям сотрудничества, рассказала Марианна Щеткина.

"Сейчас необходимо проанализировать, каким образом выстраивается сотрудничество, выполняется эта дорожная карта", - добавила вице-спикер. Она уточнила, что речь пойдет о создании новых совместных предприятий, развитии товаропроводящей сети, сотрудничестве в сельском хозяйстве, IT, образовании.

В связи с этим секции форума будут проводиться по трем основным направлениям: АПК и продовольственная безопасность, промышленная кооперация, взаимодействие в гуманитарной, IT и научной сферах. Еще одним важным направлением работы форума станет межпарламентское сотрудничество.

На форуме

Ожидается, что на площадках форума будут подписаны межрегиональные соглашения о сотрудничестве, а также коммерческие контракты. "Пока в работе находится около 15 соглашений и порядка 20 контрактов", - проинформировала вице-спикер.

Сегодня в Совете Республики состоялось расширенное заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума. Он пройдет во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, напомнил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. Спикер отметил, что форум - ответственное мероприятие, которое должно быть организовано на высшем уровне.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Участие в нем примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои, пройдут дни культуры Узбекистана в Беларуси. Состоится также молодежный форум по IT-технологиям.

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном в 2018 году вырос на 20% по сравнению с 2017-м и составил $157 млн.-0-