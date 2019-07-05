Беларусь и Узбекистан обсудят на Форуме регионов промышленную кооперацию

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и Узбекистана, который планируется провести в Минске в конце июля - начале августа, посвятят промышленной кооперации, гуманитарному и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум регионов пройдет во время визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и будет посвящен сотрудничеству регионов как ключевому фактору межгосударственных отношений. В основу подготовки легла дорожная карта по развитию сотрудничества, которую страны подписали в ноябре 2018 года. По словам Марианны Щеткиной, на форуме будут обсуждаться промышленная кооперация и торговля, взаимодействие в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, межпарламентские и гуманитарные контакты.

Марианна Щеткина выразила уверенность, что Форум регионов создаст хороший фундамент для дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что соглашения подпишут регионы, учреждения образования двух стран. Прорабатываются коммерческие контракты, их, по информации вице-спикера, планируют заключить БелАЗ, МАЗ, "СветлогорскХимволокно". "Сейчас правительство и Национальное собрание работают по всем направлениям для успешного проведения форума", - добавила заместитель председателя Совета Республики.

Сегодня в Минске под руководством Марианны Щеткиной состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Форума регионов Беларуси и Узбекистана. В нем приняли участие представители Минпрома, Минобразования, Минкультуры, БелТПП и других министерств и ведомств. Как отмечалось на заседании оргкомитета, по предложению узбекистанской стороны сроки проведения форума с 1-2 августа сдвигаются на 29-30 июля. Стороны настроены на то, чтобы провести мероприятие на высоком уровне.-0-