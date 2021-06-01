Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области ИКТ и связи

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подписали план мероприятий по развитию сотрудничества. Документ подписан 31 мая главами двух ведомств во время рабочей встречи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

Министр связи и информатизации Константин Шульган и министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) между ведомствами, а также подписали соответствующий план мероприятий (дорожную карту).

В Минсвязи отметили, что данный план был разработан в развитие подписанного 1 августа 2019 года в Минске соглашения между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством по развитию информационных технологий и телекоммуникаций Узбекистана о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий.-0-