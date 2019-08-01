1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о производственной и научно-технической кооперации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 июля 2019 года №496, которое сегодня официально опубликовано на
Постановлением одобрен проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации.
На подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
По итогам первого полугодия товарооборот между странами составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Белорусский экспорт вырос на 28,3% и достиг $88,8 млн. Импорт из Узбекистана превысил $24,3 млн, увеличившись на 15,6%.-0-
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