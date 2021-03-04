4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций по итогам заседания белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.

"С учетом взаимного товарооборота и динамичного развития сферы международных автоперевозок грузов стороны признали целесообразным провести работу по внесению изменений в соглашение в части отмены разрешительной системы на все виды автоперевозок. Также стороны договорились подготовить проект протокола по внесению соответствующих изменений в части либерализации в соглашение, проработав данный вопрос с компетентными органами", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на заседании достигнута договоренность об увеличении квоты разрешений на текущий год и о предварительной квоте обмена разрешениями на 2022 год. Свои подписи под соответствующими протокольными решениями поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина и заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

Сотрудничество в сфере транспорта стало одним из вопросов для обсуждения и на заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина и заместителя премьер-министра Узбекистана - министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова. Несмотря на пандемию COVID-19, взаимодействие в этой сфере не только сохранилось на прежнем уровне, но и успешно расширялось. По итогам работы за 2020 год практически все аспекты показали стабильный рост или сохранили позиции, аналогичные 2019 году. Взаимная торговля транспортными услугами между двумя странами увеличилась практически на 80% по сравнению с 2019 годом.

Белорусская железная дорога проработала все технические и технологические вопросы, необходимые для организации курсирования грузового поезда Минск - Ташкент в обоих направлениях. Стороны также продолжат взаимодействие по вопросу формирования конкурентных условий для перевозки грузов ж/д транспортом.

Что касается авиационного транспорта, то несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году наблюдался рост пассажиропотока, что свидетельствует о востребованности авиаперевозок в данном направлении. Кроме того, стороны договорились провести консультации между авиационными властями по вопросу увеличения частоты выполнения регулярных рейсов.-0-