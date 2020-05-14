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14 мая 2020, 15:10

Беларусь и Узбекистан развивают взаимодействие в области электронных закупок

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан развивают взаимодействие в области электронных закупок, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

БУТБ сегодня провела для специалистов Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) первый обучающий вебинар, посвященный государственным закупкам в Беларуси. Мероприятие состоялось в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве, подписанном биржами в сентябре 2018 года.

Во время вебинара были подробно раскрыты такие темы, как структура и специфика белорусской системы госзакупок, нормативно-правовая база, принципы взаимодействия электронных торговых площадок по госзакупкам с Государственной информационно-аналитической системой, а также возможности участия иностранных поставщиков товаров (работ, услуг) в закупочных процедурах. Отдельное внимание было уделено особенностям осуществления электронных закупок на торговой площадке www.zakupki.butb.by. Детально описан алгоритм действий участника и заказчика, порядок проведения процедуры закупки, а также отмечены ключевые особенности и преимущества площадки.

"Ожидается, что информация, полученная узбекской стороной, будет не только способствовать активизации взаимодействия Беларуси и Узбекистана в области электронных закупок, но и послужит руководством к действию для узбекских компаний, планирующих работать на белорусском рынке", - отметил пресс-секретарь.-0-

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