Беларусь и Узбекистан реализуют совместный проект по созданию селекционно-генетического центра

22 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Узбекистане реализуется проект по созданию совместно с Беларусью селекционно-генетического центра. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич.

"Развитию животноводства в Узбекистане уделяется особое внимание. В отрасль вкладываются значительные финансовые ресурсы, оказывается системная государственная поддержка, привлекаются иностранные инвестиции. Учитывая, что около 90% крупного рогатого скота содержится в дехканских, то есть личных подсобных хозяйствах, хорошей возможностью для углубления белорусско-узбекского взаимодействия в племенном животноводстве является создание в Узбекистане совместного селекционно-генетического центра", - отметил дипломат. По его словам, с помощью этого центра можно будет не только упростить процесс приобретения скота белорусской селекции, но и внедрить белорусские технологии осеменения и содержания животных, расширить поставки племенной генетической продукции и в итоге увеличить продуктивность поголовья в хозяйстве. "Работа по реализации такого проекта уже ведется, но уж очень медленно и осторожно", - добавил посол.

Как рассказал Леонид Маринич, Узбекистан закупает племенной скот за рубежом в значительных объемах. В 2019 году в Узбекистан импорт крупного рогатого скота составил $122,5 млн и увеличился в 2 раза по отношению к 2018 году, в том числе из Беларуси поставлено 211 голов крупного рогатого скота на $372,4 тыс. "К сожалению, цифры не радуют - больше говорим, чем делаем. И здесь механизм "купи-продай" не действует. На мой взгляд, необходимо всю совместную работу нацелить на конечный результат, высокую эффективность всего проекта, а не выгоду от отдельных его частей", - считает руководитель диппредставительства.

Посол также сообщил, что в Узбекистане взят курс на укрупнение фермерских хозяйств, создание новых молочно-товарных комплексов и производств мясо-молочной продукции. По его словам, особенность сельскохозяйственной отрасли Узбекистана - преобладание дехканских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции. По статистике, 88,2% общего объема продукции сельского хозяйства приходится именно на такие хозяйства, 7,6% - фермерские хозяйства и 4,2% - на сельхозорганизации. В Беларуси почти 80% общего объема продукции сельского хозяйства производится именно в крупнотоварных сельскохозяйственных организациях - агрокомбинатах, холдингах, СПК, 17,5% - в личных хозяйствах и 2,7% - на фермерских хозяйствах. "Тенденция перехода к крупнотоварному производству сельхозпродукции в Узбекистане обоснована как с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, так и роста объемов ее производства и повышения качества. Беларусь в свою очередь, достигнув значительных результатов в этом направлении, готова поделиться опытом создания и функционирования крупнотоварного производства и переработки продукции растениеводства и животноводства", - отметил Леонид Маринич.

Посол считает, что кооперация играет основную роль в дальнейшем сотрудничестве, поскольку создаются новые рабочие места, осуществляется трансферт технологий, происходит обновление основных средств предприятий. "Важно предоставить партнеру весь комплекс товаров и услуг. К примеру, при создании молочно-товарного комплекса должно быть организовано совместное производство необходимого оборудования и его поставка, предоставлены проектные и строительные услуги, формирование основного стада, подготовка кадров и повышение их квалификации, обеспечено научное и технологическое сопровождение. Именно такой комплексный подход должен стать основой реализации совместных проектов в АПК наших стран", - подчеркнул глава дипмиссии.-0-