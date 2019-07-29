Беларусь и Узбекистан углубят кооперацию в производстве сельхозтехники

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан во время Форума регионов в Минске подпишут соглашения, направленные на углубление кооперации в производстве сельхозтехники. Об этом сегодня журналистам сообщил советник премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" Нодир Отажонов, передает корреспондент БЕЛТА.

Нодир Отажонов проинформировал, что стороны намерены подписать на форуме соглашения о промышленной кооперации предприятий, которые выпускают сельхозтехнику, коммунальную технику. Узбекистан, по его словам, в первую очередь интересуют МТЗ, Минский моторный завод, "Амкодор", "Гомсельмаш".

Так, речь идет о производстве в Узбекистане тракторов с глубоким уровнем локализации. Планируется выходить с этой продукцией на рынки третьих стран - Афганистана, Пакистана. Узбекистанская сторона намерена увеличить уровень механизации животноводческой отрасли. По словам советника премьер-министра, подготовлен проект соглашения с "Гомсельмашем", в планах производить в Узбекистане широкую линейку продукции.

"Все эти соглашения откроют дорогу для углубления кооперации. Белорусский опыт, накопленный годами, очень востребован. Мы заинтересованы в том, чтобы эти соглашения имели продолжительный характер", - подчеркнул Нодир Отажонов. Одновременно идет согласование подготовки кадров на базе белорусских заводов.

Заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников, выступая на секции форума, также обозначил приоритетные направления кооперации. Упрочить свои позиции на рынке Узбекистана планируют МАЗ (в части производства спецтехники на базе шасси завода), МТЗ. Ведутся переговоры по проектам, которые намерены реализовать в Узбекистане "Амкодор" и "Гомсельмаш".

Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся сегодня в Минске проведением трех тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

По итогам секции по расширению сотрудничества в промкооперации были подписаны соглашения и коммерческие документы. Так, ОАО "Камволь" и ООО "FashionPremium" подписали контракт на поставку камвольных тканей, а Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленная палата Наманганской области - соглашение о сотрудничестве.-0-