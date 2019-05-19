Беларусь и Узбекистан введут безразрешительный принцип грузоперевозок для авто до 3,5 т

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан введут безразрешительный принцип грузоперевозок для авто грузоподъемностью до 3,5 т. Это предусмотрено протоколом о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года. Законопроект о его ратификации готовят к рассмотрению депутаты Палаты представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Поправки предусматривают безразрешительный принцип выполнения перевозок грузов на автомобилях грузоподъемностью до 3,5 т, взаимное освобождение от сборов и платежей, проинформировал депутат. Соглашение приводится в соответствие с нормами национального законодательства. Внесение изменений позволит обеспечить однозначное понимание требований и условий выполнения международной автомобильной перевозки по территориям Беларуси и Узбекистана."Ратификация протокола создаст условия для увеличения объемов работ белорусских перевозчиков в направлении Узбекистана и сопредельных стран", - отметил Олег Левшунов.

Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении Беларусь и Узбекистан заключили в 1994 году. Оно предусматривает возможность выполнения автоперевозок в двустороннем, транзитном сообщении и перевозки в/из третьих стран. Для этого стороны ежегодно обменивались универсальными разрешениями в согласованном количестве. Однако за время действия соглашения возникло различное толкование отдельных его статей. В связи с этим был подготовлен проект протокола по внесению изменений и дополнений, подписанный в сентябре 2018 года во время официального визита Президента Беларуси в Узбекистан.

Депутат рассказал о еще одном межправительственном соглашении, касающемся сферы международных автомобильных перевозок. Документ был подписан в октябре 2018 года на заседании совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас в Палате представителей находится законопроект о его ратификации. Оно предусматривает условия взаимного освобождения от налогов, сборов и других платежей, связанных с владением, регистрацией и эксплуатацией транспортных средств. Автоперевозчиков (белорусских во Франции и соответственно французских - в Беларуси) планируется освободить от уплаты таможенных пошлин при временном ввозе топлива, запасных частей и инструментов для ремонта машин, въехавших на территорию страны - участницы соглашения.

По словам Олега Левшунова, Беларусь и Франция договорились, что организаторам международных автоперевозок необходимо руководствоваться национальным законодательством того государства, где они выполняются, и иметь разрешения, выданные компетентными органами. В соглашении оговорены порядок пассажиро- и грузоперевозок. "Выполнение каботажных перевозок запрещено, что способствует защите прав национальных перевозчиков на рынке транспортных услуг", - обратил внимание депутат. Ратификация соглашения создаст предпосылки для увеличения белорусских перевозок в направлении Франции, подытожил парламентарий.-0-