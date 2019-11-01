Беларусь и Узбекистан выполнили уже треть дорожной карты по развитию сотрудничества - Румас

1 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан выполнили уже треть мероприятий подписанной в 2018 году дорожной карты по развитию сотрудничества между странами, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основополагающим документом между Беларусью и Узбекистаном в торгово-экономической сфере является утвержденная главами правительств дорожная карта, в которую вошли более 150 мероприятий по развитию сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, транспорте, образовании и других сферах. Необходимо отметить, что треть запланированных нами мероприятий уже выполнена", - сказал Сергей Румас.

Сергей Румас и Шавкат Мирзиёев

Глава правительства отметил, что достигнутый уровень белорусско-узбекских отношений, особенно в торгово-экономической сфере, соответствует стратегическим интересам двух стран.

"Надеемся на вашу поддержку в расширении направлений белорусско-узбекского сотрудничества, реализации проектов в различных сферах, которые позволят еще больше укрепить партнерские отношения между нашими странами. Для этого есть все необходимые предпосылки: сложился высокий уровень политического доверия, наработан позитивный опыт взаимодействия на всех уровнях", - добавил Сергей Румас.

Премьер-министр также выразил надежду, что сегодняшние встречи с Президентом и премьер-министром Узбекистана придадут дополнительный импульс выходу на более продвинутый формат двусторонних отношений.-0-

Президент Узбекистана: реализация договоренностей с Беларусью даст серьезный результат "Все вопросы решаются с пониманием друг друга. Так что думаю, результат будет очень серьезный", - отметил Шавкат Мирзиёев. Этому способствует и подписанная сторонами дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества.