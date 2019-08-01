Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации

1 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух государств Владимир Дворник и Элёр Ганиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны также заключили межправительственные соглашения о межрегиональном сотрудничестве, о взаимном поощрении и защите инвестиций, о взаимном признании документов об образовании и обучении.

В числе документов, подписанных в Минске, соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами обеих стран. Беларусь и Узбекистан договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды, в области средств массовой информации, издательской, полиграфической деятельности, в сфере науки и технологий, информационно-коммуникационных технологий.

Министерства обороны подписали соглашение о взаимной передаче секретной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества, государственные таможенные комитеты - протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Создание совместного Делового совета предусмотрено соглашением между торгово-промышленными палатами Беларуси и Узбекистана.-0-