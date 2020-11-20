20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла обсудили первоочередные шаги по активизации взаимодействия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"По инициативе венесуэльской стороны 19 ноября состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом", - рассказали в пресс-службе.

На переговорах присутствовал также заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль. "Стороны детально рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, наметили первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия", - отметили в МИД.-0-