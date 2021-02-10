Беларусь и Венесуэла согласовали план первоочередных мер по наращиванию сотрудничества

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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла согласовали план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Это состоялось во время встречи посла Беларуси Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом и заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
"В ходе переговоров обсуждено состояние белорусско-венесуэльских отношений, а также согласован план первоочередных мер по наращиванию двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в МИД.-0-