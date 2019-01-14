Беларусь и Венгрия будут производить двухэтажные вагоны для поездов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия планируют открыть линию по производству двухэтажных вагонов для железнодорожных составов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.
"В рамках белорусско-венгерской кооперации планируется открыть линию по производству вагонов для железнодорожных составов. Всего предстоит изготовить 19 двухэтажных поездов. Это будет впервые в истории венгерских железных дорог. Они будут использоваться на наиболее популярных направлениях. Первый образец будет готов к концу этого года", - рассказал Петер Сийярто.
Кроме того, Беларусь и Венгрия в скором времени запустят совместное предприятие в Могилеве. Оно будет специализироваться на переработке кукурузы. Среди других актуальных направлений сотрудничества - взаимодействие в сфере атомной энергетики, поскольку обе страны сейчас строят АЭС.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.153 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN