Беларусь и Венгрия будут производить двухэтажные вагоны для поездов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия планируют открыть линию по производству двухэтажных вагонов для железнодорожных составов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках белорусско-венгерской кооперации планируется открыть линию по производству вагонов для железнодорожных составов. Всего предстоит изготовить 19 двухэтажных поездов. Это будет впервые в истории венгерских железных дорог. Они будут использоваться на наиболее популярных направлениях. Первый образец будет готов к концу этого года", - рассказал Петер Сийярто.

Кроме того, Беларусь и Венгрия в скором времени запустят совместное предприятие в Могилеве. Оно будет специализироваться на переработке кукурузы. Среди других актуальных направлений сотрудничества - взаимодействие в сфере атомной энергетики, поскольку обе страны сейчас строят АЭС.-0-