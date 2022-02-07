Беларусь и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики

7 февраля, Минск /Корр. ЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Александр Пономарев посетил город Пакш, где расположена венгерская АЭС "Пакш". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Венгрии.

Дипломат провел переговоры с руководством АЭС, а также ознакомился с работой атомной электростанции, системами безопасности, посетил площадку, выделенную под строительство новой АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1200.

Кроме того, состоялась встреча посла с министром без портфеля, ответственным за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух новых блоков Яношем Шули. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии белорусско-венгерского сотрудничества в сфере атомной энергетики, в том числе по обмену опытом между белорусскими и венгерскими специалистами в области эксплуатации АЭС и утилизации ядерных отходов.

Были также обсуждены перспективы подписания новых двусторонних документов и осуществления обмена визитами на ближайшую перспективу.-0-