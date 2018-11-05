Беларусь и Венгрия обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере авиаперевозок

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чабой Балогом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Во время встречи стороны особое внимание уделили углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективам расширения взаимодействия в сфере пассажирских авиаперевозок.
"Детально вопросы планируется рассмотреть на 9-м заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 6 ноября в Минске", - отметили в пресс-службе.-0-
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