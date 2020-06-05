Беларусь и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Беларуси и Аппаратом премьер-министра Венгрии в области электроэнергетики подписан сегодня в Минске. Документ заключен в ходе официального визита в Беларусь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент БЕЛТА.

С белорусской стороны меморандум подписал министр энергетики Виктор Каранкевич, с венгерской - министр без портфеля, ответственный за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" Янош Шюли.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, документ закрепляет взаимную заинтересованность Беларуси и Венгрии в сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере и направлен на развитие контактов между организациями, деятельность которых связана со строительством объектов атомной энергетики и инфраструктуры. Кроме того, планируется обмен опытом в области эксплуатации атомных электростанций, хранения и захоронения радиоактивных отходов. Меморандум предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе создание совместных предприятий для участия в инвестиционных проектах в области электроэнергетики. Стороны также договорились развивать партнерство по вопросам оказания технической поддержки и обмена специалистами.

"Беларусь рассматривает Венгрию в качестве перспективного партнера и готова принять участие в проекте по возведению корпорацией "Росатом" двух блоков АЭС в Венгрии. Белорусские строители и энергетики имеют для этого необходимый опыт и знания", - отметили в пресс-службе Минэнерго.

Кроме того, МИД Беларуси и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией. Меморандум о взаимопонимании заключен между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси и Венгерским агентством по содействию экспорту. С Белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, с венгерской - министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларусь и Министерством сельского хозяйства Венгрии по вопросам сотрудничества в области племенного птицеводства подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и Петер Сийярто.-0-