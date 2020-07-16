Беларусь и Венгрия разработают соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для АПК

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия договорились о разработке соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для сельскохозяйственных отраслей, налаживании кооперации между университетами сельхозпрофиля, а также о создании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Такие договоренности достигнуты во время визита в Венгрию делегации представителей предприятий АПК во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Во время визита состоялись встречи с заместителем министра сельского хозяйства Венгрии Шандором Фаркашем и заместителем регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набилом Ганджи. Делегация посетила птицеводческие фермы Babolna TETRA Kft. и провела переговоры с руководством компании. Основной задачей переговоров было заимствование передового венгерского опыта в создании селекционно-генетического центра по племенной яичной птице и строительстве фабрики по выращиванию гусей. "Для Беларуси это выгодно тем, что в течение нескольких лет мы сможем создать свой кросс птицы, что будет способствовать импортозамещению и созданию новых рабочих мест. Ответственный подход венгерской стороны к выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей подтвердило присутствие на переговорах заместителя госсекретаря МИД Венгрии Андраша Барани", - отметили в посольстве.

Члены делегации посетили заводы по производству премиксов и кормовых добавок, комбинаты по переработке молока, плодов и ягод, провели переговоры в Агентстве по поддержке экспорта HEPA, а также с рядом бизнесменов сельскохозяйственного профиля. На встречах детально обсуждалось видение сторонами развития двусторонних отношений в области племенного птицеводства. Они обменялись мнениями об инновационных подходах и разработках, применяемых в птицеводстве, животноводстве, селекционной работе, о развитии перерабатывающей промышленности, а также актуальных моделях и возможностях поддержки экспортно ориентированного сельского бизнеса.

Участники переговоров подтвердили обоюдное намерение продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере научной и исследовательской деятельности, выразили готовность обмениваться информацией по вопросам работы АПК и соответствующей технической документацией.-0-