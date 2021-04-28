28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия создадут совместный деловой совет. Такое решение принято на прошедшем 28 апреля венгерско-белорусском бизнес-форуме, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Мероприятие состоялось в режиме онлайн по инициативе делового сообщества Венгрии. В работе форума приняли участие представители более 80 компаний из обеих стран.

"Участники бизнес-форума констатировали активный характер торговых связей между двумя странами, существенный потенциал для наращивания объема, расширения номенклатуры взаимного товарооборота, а также привлечения взаимных инвестиций", - отметили в дипмиссии.

По словам посла Беларуси в Венгрии Александра Пономарева, в планы по активизации двусторонней торговли на ближайшую перспективу входит проведение онлайн-семинаров по вопросам деревообработки и строительства, региональных бизнес-форумов. Во втором полугодии, при условии стабилизации эпидемиологической ситуации, намечается проведение в Будапеште заседания межправительственной торгово-экономической комиссии.

"Во время бизнес-форума принято решение о создании на базе торговых палат двух стран совместного белорусско-венгерского делового совета. Предполагается, что оформление состава делового совета будет завершено к очередному заседанию межправкомиссии", - рассказали в посольстве.

Товарооборот Беларуси с Венгрией за время пандемии в целом продемонстрировал устойчивость к внешним потрясениям. В 2020 году он достиг отметки $245,5 млн, при этом белорусский экспорт составил $121,8 млн (93,2% к уровню 2019 года).

Крупнейшие группы товаров в белорусских поставках: железнодорожные вагоны, калийные и минеральные удобрения, фанера, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, мебель. Кроме того, в Венгрию через Польшу в 2020 году было поставлено 412 белорусских тракторов на сумму более $7 млн.-0-