Беларусь и Вьетнам намерены повысить эффективность экономического сотрудничества

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас во время визита во Вьетнам обсуждает вопросы повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас встретился с заместителем руководителя международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Туан Фонгом. Они отметили готовность к выработке пакета мер по повышению эффективности и стимулированию экономического взаимодействия, в частности, в плане значительного наращивания в соответствии с установками глав двух государств объема торговли, а также расширения сотрудничества в сфере науки, образования и туризма. По итогам переговоров стороны договорились максимально эффективно использовать потенциал гуманитарных контактов, прежде всего по линии вьетнамцев - выпускников белорусских вузов.

Нгуен Туан Фонг подчеркнул, что вьетнамский народ с благодарностью относится к белорусам, которые в тяжелые времена оказывали исключительную братскую помощь и поддержку. Это прочная основа для дальнейшего углубления сотрудничества между странами.

Широкий спектр вопросов белорусско-вьетнамского сотрудничества рассмотрен на переговорах Андрея Дапкюнаса с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. Они отметили важность выстраивания устойчивой с точки зрения наращивания объемов и сбалансированной в плане учета взаимных интересов системы торговых отношений. Собеседники условились продолжить диалог в ходе запланированных на 2019 год межмидовских консультаций в Минске.

С заместителем председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Тхе Хунгом обсуждены вопросы поставок белорусских автобусов для городской транспортной системы, перспектив подключения белорусских товаропроизводителей к проектам инфраструктурного развития вьетнамской столицы, углубления сотрудничества по линии муниципалитетов столиц Беларуси и Вьетнама. Достигнута договоренность ускорить согласование плана сотрудничества между Минском и Ханоем, подписание которого запланировано в ходе предполагаемого в мае-июне 2019 года визита в Беларусь руководства Народного комитета Ханоя.

Тема поставок грузовой техники МАЗ, создания во Вьетнаме СП "МАЗ-Азия" и белорусско-вьетнамского совместного предприятия по производству молочной продукции рассмотрена в ходе беседы заместителя министра иностранных дел с директором компании Au Viet Industry Нгуен Куанг Хунгом.

Перспективы расширения поставок во Вьетнам белорусских лекарственных средств и медицинских препаратов обсуждены на переговорах с директором фармацевтической компании Vimepharco Фам Тхи Ньы Хоа.-0-