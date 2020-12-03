3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на СП "МАЗ Азия", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

В министерстве промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам 3 декабря прошла церемония подписания белорусско-вьетнамского межправительственного протокола о внесении изменений и дополнений в двусторонний документ о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама от 2016 года. С белорусской стороны протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Вьетнаме Владимир Гошин, с вьетнамской - министр промышленности и торговли Чан Туан Ань.

Во время мероприятия стороны подчеркнули, что принятие соглашения отвечает духу дружественных отношений между Беларусью и Вьетнамом и подтверждает стремление двух стран к развитию сотрудничества.

Протокол позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых автомобилей ООО "МАЗ Азия" и увеличить объем производимой продукции.-0-