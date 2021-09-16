Беларусь и Вьетнам обсудили проведение заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин встретился с заместителем министра иностранных дел Вьетнама То Ань Зунгом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-вьетнамских отношений, включая сотрудничество двух стран в международных организациях. Собеседники отметили взаимное стремление к укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Вьетнама.
Особое внимание было уделено теме обмена визитами, а также организации двусторонних политических консультаций и заседания белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.-0-