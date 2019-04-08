8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам рассматривают возможность сотрудничества в энергетической сфере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси во Вьетнаме.

Данная тема рассматривалась Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам Владимиром Гошиным во время посещения по приглашению вьетнамской стороны объектов гидроэлектростанции Хоабинь. ГЭС, строительство которой осуществлялось при непосредственном участии советских специалистов, в настоящее время является одним из крупнейших сооружений по выработке электроэнергии как во Вьетнаме, так и во всей Юго-Восточной Азии.

Фото посольства Беларуси во Вьетнаме

Белорусский дипломат провел переговоры с первым заместителем генерального директора гидроэлектростанции Фам Ван Выонгом, в ходе которых состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. В том числе речь шла о возможности поставок белорусского электрооборудования в рамках запланированных работ по модернизации данной ГЭС.-0-