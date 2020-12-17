Беларусь и Владимирская область утвердили план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Владимирской области России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы был подписан во время Владимирского инвестиционного конгресса. План подписали в режиме видеоконференции министр экономики Беларуси Александр Червяков и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

План содержит ряд мероприятий по различным направлениям двустороннего сотрудничества Беларуси с данным регионом России и направлен на расширение прямых связей между субъектами хозяйствования обеих сторон. Основной упор делается на сотрудничество в области промышленности, в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Ожидается, что реализация плана позволит увеличить товарооборот между Беларусью и Владимирской областью, а также будет способствовать расширению гуманитарного сотрудничества.-0-