Беларусь и Вологодская область планируют в три раза увеличить совместное производство тракторов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вологодская область России в течение 5 лет планируют в три раза увеличить совместное производство тракторов, сообщил сегодня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в развитии совместных производств по выпуску сельхозтехники, наиболее востребованной на рынке России. Мы запустили в Вологодской области сборочное производство белорусских тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода, которое успешно реализовано. На сегодняшний день мы вышли на рекордный объем производства 2 тыс. тракторов в год и намерены в ближайшие 5 лет увеличить эту цифру в три раза", - сказал Олег Кувшинников.

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