Беларусь и Всемирный банк обсудили актуализацию дорожной карты структурных реформ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На встрече стороны обсудили вопросы актуализации дорожной карты структурных реформ в Беларуси.

По итогам мероприятия принято решение о необходимости продолжения взаимодействия по рассмотренным вопросам представителей заинтересованных органов госуправления Беларуси с экспертами Всемирного банка.-0-