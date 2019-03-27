Беларусь и Всемирный банк обсудили актуализацию дорожной карты структурных реформ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин провел рабочую встречу с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На встрече стороны обсудили вопросы актуализации дорожной карты структурных реформ в Беларуси.
По итогам мероприятия принято решение о необходимости продолжения взаимодействия по рассмотренным вопросам представителей заинтересованных органов госуправления Беларуси с экспертами Всемирного банка.-0-
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