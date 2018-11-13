Беларусь и Всемирный банк планируют реализовать проект по поддержке МСП

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Всемирный банк планируют реализовать проект по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банковские структуры видят перспективу развития сегмента малого и среднего бизнеса и предлагают кредитные программы по поддержке предпринимателей. Мы всячески поддерживаем банки в данном процессе и уделяем этому большое внимание. На примере Банка развития будет реализован компилированный проект: помимо наших традиционных отечественных ресурсов мы впервые договорились со Всемирным банком о выделении отдельной кредитной линии на поддержку малого и среднего бизнеса. Надеемся, Банк развития во время Недели предпринимательства презентует этот продукт", - сказал Дмитрий Крутой. По его словам, в дальнейшем, при успешной реализации проекта, Всемирный банк готов обсуждать увеличение финансирования.

В Беларуси начинает работать Европейский инвестиционный банк. "На следующей неделе мы ждем визит вице-президента этого банка, будет обсуждаться ряд проектов, в том числе по поддержке малого бизнеса", - добавил министр.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер отметил, что Беларусь восстановилась после рецессии 2015-2016 годов и сейчас частный бизнес будет работать в условиях стабильности. "Кроме того, в прошлом году был принят пакет документов по развитию предпринимательства. Всемирный банк приветствовал и всячески поддерживал принятие этих документов", - добавил он.

По мнению Алекса Кремера, для дальнейшего успешного развития предпринимательства в Беларуси необходимо расширение взаимодействия госорганов с бизнесом и решение проблемы долгов госпредприятий.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства организуется с 2011 года. В этом году основные мероприятия проходят на площадке "Белэкспо" с 12 по 18 ноября.-0-

Фото Оксаны Манчук