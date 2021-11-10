Беларусь и Всемирный банк разрабатывают проект по повышению энергоэффективности объектов соцсферы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по энергоэффективности вместе с облисполкомами занимается подготовкой нового совместного с Всемирным банком инвестиционного проекта по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Владимир Шевченок.

"Всемирный банк предложил следующую концепцию проекта: срок реализации - 5 лет, общий предлагаемый объем кредитных ресурсов МБРР - до $60 млн, финансовая модель проекта - резервирование бюджетных средств", - сказал Владимир Шевченок.

Комплекс энергоэффективных мероприятий по реализации этого проекта предполагает тепловую модернизацию ограждающих конструкций, модернизацию систем освещения, установку термостатических регуляторов на отопительные приборы, строительство индивидуальных тепловых пунктов и реконструкцию котельных. Также планируется установка (модернизация) систем рекуперации тепловой энергии, модернизация энергетического оборудования пищеблоков, установка солнечных водонагревателей и другие экономически обоснованные мероприятия.-0-