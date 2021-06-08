Беларусь и Зимбабве обсудили создание постоянной комиссии по сотрудничеству

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Зимбабве по совместительству Александра Сидорука и министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерика Шавы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Зимбабве. "На видеовстрече были затронуты вопросы обмена визитами, формирования совместной постоянной комиссии по сотрудничеству", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, рассматривалась тема развития двусторонней договорно-правовой базы и проведения совместных мероприятий.-0-