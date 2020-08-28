Беларусь имеет большой потенциал для развития торговли с Дубаем - Садохо

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть большой потенциал для развития торговли с Дубаем. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо на встрече с представителями менеджмента Dubai Exports - агентства по продвижению экспорта эмирата Дубай, которая прошла в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Валерий Садохо отметил большой потенциал для развития двусторонней торговли, учитывая ведущие позиции Беларуси по экспорту пищевой продукции и продукции машиностроения.

Директор департамента по экспортным услугам Абдельрахман Аль Хосани подчеркнул, что белорусские компании-производители могут задействовать логистический потенциал эмирата Дубай и возможности Dubai Exports для экспорта своей продукции в ОАЭ и реэкспорта в иные государства Африки и Азии.

Стороны обсудили взаимодействие обеих организаций по реализации положений меморандума о взаимопонимании. В качестве первого шага участники встречи договорились обменяться коммерческими предложениями экспортеров в соответствии с потребностями белорусского и эмиратского рынков, чтобы в дальнейшем определить наиболее перспективные товарные позиции для организации поставок в Беларусь и ОАЭ.

Стороны также обсудили возможность проведения до конца 2020 года совместного мероприятия для белорусских экспортеров, заинтересованных в рынках стран Персидского залива, Азии и Африки.

В мероприятии также принял участие временный поверенный в делах Беларуси в ОАЭ Евгений Лазарев.

Dubai Exports - аффилированная структура департамента экономического развития Дубая, осуществляет комплексную поддержку эмиратских экспортеров и импортеров в налаживании взаимодействия с зарубежными партнерами.

Национальный центр маркетинга - одно из ведущих белорусских консалтинговых предприятий, оказывающее комплекс услуг по сопровождению и развитию внешнеэкономической деятельности Беларуси, а также обеспечивающее комплексное сопровождение при проведении процедур закупок.-0-