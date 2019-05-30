Беларусь имеет серьезные конкурентные преимущества для развития автоперевозок в Китай - эксперт

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обладает серьезными конкурентными преимуществами для развития международных автомобильных перевозок в Китай. Такое мнение высказал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в Евразии Дмитрий Чельцов на бизнес-форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт отметил, что Беларусь по праву считается одним из лидеров развитого рынка международных автомобильных перевозок не только среди государств Евразийского экономического союза, но и на всем пространстве Евразии. "Выгодное географическое положение на перекрестке многих маршрутов, соединяющих страны Балтии с Черноморским регионом, Азии - с Европейским регионом, позволяет белорусским транспортным компаниям активно осваивать новые рынки перевозок, причем не только в соседние страны. Одним из таких перспективных рынков для белорусских перевозчиков является Китай", - считает он.

Коммерческие рейсы по перевозке грузов автомобильным транспортом из Китая в страны Восточной и Западной Европы стали выполняться относительно недавно - около года назад, когда Китай официально объявил о начале полноценного функционирования на своей территории системы МДП (Международных дорожных перевозок). Также было подписано соглашение между Россией и Китаем, позволившее с начала 2019 года российским компаниям впервые в истории выполнить коммерческие перевозки грузов из внутренних районов Китая в европейскую часть России, с перспективой перевозок в страны Европы. В настоящее время такие перевозки уже осуществляются в Турцию и страны Евросоюза.

Схожее соглашение было подписано между правительствами Беларуси и Китая во время прошедшего в апреле этого года в Пекине форума "Пояс и путь". "Важность этого документа сложно переоценить. Ранее Китай не заключал подобных соглашений со странами, с которыми у него нет общих границ", - подчеркнул эксперт. Он считает очень перспективным направлением для белорусских перевозчиков доставку грузов в Китай и обратно. "По оценке экспертов, для доставки грузов автомобильным транспортом потребуется в среднем в 3,5 раза меньше времени, чем по морю, и в 1,5 раза меньше, чем по железной дороге при сопоставимых общих расходах", - добавил Дмитрий Чельцов. Тем более что белорусские водители имеют преимущество, так как обладают правом безвизового въезда в Китай. Кроме того, есть огромные перспективы по использованию возможностей парка "Великий камень" как логистического центра.

"Географическое положение Беларуси имеет стратегическое и очень важное значение для развития международных транспортных перевозок не только двусторонних, но и трансконтинентальных", - уверен Дмитрий Чельцов.

Бизнес-форум "Автотранспортный бизнес: перезагрузка 4.0" организован Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" и приурочен к общему собранию членов ассоциации. Эксперты в сфере транспортных услуг обсуждают в Минске проблемы и перспективы развития отрасли, в частности использование мультимодальных схем доставки грузов и транспортных коридоров, применение электронных документов, пломб и докладных, цифровых технологий для отслеживания грузов.-0-