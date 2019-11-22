22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь инициирует создание в СНГ трансъевразийских компаний. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам 50-го пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Беларусь, по словам Михаила Мясниковича, выступает за наличие совместных компаний, как с участием стран Содружества, так и с привлечением третьих государств. "Если они будут, будет и большой коммерческий интерес. В меньшей степени понадобится использовать административный ресурс", - подчеркнул спикер.

При этом председатель Совета Республики отметил, что на пространстве Содружества урегулированы торговые режимы. В основном они построены по принципу зоны свободной торговли, защиты инвестиций. "Но вместе с тем у нас существуют изъятия и ограничения в госзакупках и иных направлениях, нет в полном объеме свободного рынка, - констатировал он. - Задача в том, чтобы устранять эти барьеры, в том числе через принятие соответствующих нормативных правовых актов, которые гармонизированы с коллегами по Содружеству".

Среди сфер, в которых страны СНГ могли бы успешно взаимодействовать и создавать СП, Михаил Мясникович назвал систему автокомпонентов, микроэлектронику, оптику и точную механику.

В целом он назвал сессию МПА СНГ конструктивной. "Прозвучало много интересных предложений по унификации и гармонизации законодательства на пространстве Содружества", - подытожил Михаил Мясникович.-0-