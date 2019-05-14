14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь интересуется передовым шведским опытом использования возобновляемой энергетики и утилизации бытовых отходов. Соответствующая тематика обсуждалась на встрече посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика с заместителем премьер-министра, министром окружающей среды и климата Швеции Изабеллой Левин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили вопросы белорусско-шведского сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также пути интенсификации двустороннего взаимодействия с учетом того, что оба государства относятся к региону Балтийского моря. "Особое внимание уделено тематике изучения и имплементации передового шведского опыта использования возобновляемой энергетики и утилизации бытовых отходов с получением энергии", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Беларусь и Швеция тесно сотрудничают в природоохранной сфере и в области борьбы с изменением климата. Только за последние годы при шведской поддержке и с использованием шведского опыта в нашей стране был реализован ряд проектов, в том числе по модернизации водоочистных сооружений в Барановичах, Бресте, Гродно, Витебске и Слониме. В 2018 году при шведской поддержке из Беларуси было вывезено и утилизировано для производства электроэнергии и химической продукции почти 700 т высокотоксичного ракетного топлива.

В сотрудничестве в природоохранной сфере активно участвуют неправительственные организации обеих стран, в том числе Центр экологических решений, "Ахова птушак Бацькаўшчыны", "Форум Сюд".-0-