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Новости
14:15
"Могилевзеленстрой" готовит к 8 Марта более 20 тыс. цветов
Регионы
14:15
Опасные аппараты для сварки продавали в Гомеле
Происшествия
14:09
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Экономика
14:01
Белоруска Ирина Жук стала пятой в прыжке с шестом на турнире во Франции
Спорт
13:56
Лицеисты БГУ завоевали две медали на республиканском турнире юных физиков
Общество
13:37
Лидские пограничники задержали белоруса в гидрокостюме и без документов
Происшествия
13:33
Год исправительных работ получил житель Брестского района за ДТП с участием ребенка
Происшествия
13:30
Полочанин пытался сжечь парикмахерскую, где работает его жена
Происшествия
13:29
Талисманом ЧМ -2021 по хоккею выбрали Ежика Спайки
Спорт
13:21
Доллар и евро на торгах 24 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:19
В Китае разработана вакцина против коронавируса
В мире
13:18
Спектакль "Паўлінка" Купаловского театра в Новополоцке посетили более 600 зрителей
Культура
13:03
Парня оштрафовали за купание в аквариуме гомельского магазина
Происшествия
13:01
Завершено расследование убийства годовалого ребенка в Мядельском районе
Происшествия
12:59
В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов
Общество
12:56
Останки 503 погибших в военные годы перезахоронили в Гомельской области в 2019 году
Регионы
12:54
Запасов снега в "Раубичах" для проведения ЧЕ по биатлону хватит
Спорт
12:14
Арина Соболенко занимает 13-е место в мировом рейтинге, Егор Герасимов поднялся на 65-ю позицию
Спорт
12:14
В Могилевском районе нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ
Происшествия
12:11
Беларусь использует все инструменты МАГАТЭ для стран-новичков в ядерной энергетике - Каранкевич
Экономика
12:11
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Афганистане
В мире
12:06
Три легковушки столкнулись на перекрестке в Минске
Происшествия
12:05
Восемь человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Толочине
Происшествия
11:58
Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над могилой в Старых Дорогах
Происшествия
11:55
Трое мужчин погибли за сутки под колесами поездов
Происшествия
11:49
Гомельская область развивает продажу недвижимости на электронных торгах
Регионы
11:48
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 25 февраля
Общество
11:46
Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
Общество
11:39
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
В мире
11:28
Пушкинские места в фотографиях представят в Национальном историческом музее
Культура
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24 февраля 2020, 12:11
Беларусь использует все инструменты МАГАТЭ для стран-новичков в ядерной энергетике - Каранкевич
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belarus-ispolzuet-vse-instrumenty-magate-dlja-stran-novichkov-v-jadernoj-energetike-karankevich-10536/
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КГК проведет 25 февраля прямую телефонную линию по теме начисления зарплаты бюджетникам
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