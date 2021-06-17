17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь изучает казахстанский опыт мониторинга биржевой торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Александр Осмоловский посредством видео-конференц-связи принял участие в открытии ситуационного центра Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана. Ситуационный центр создан для наблюдения в режиме реального времени за ходом биржевых торгов, мониторинга динамики биржевых и внебиржевых котировок и контроля за соблюдением антимонопольных требований к биржевой торговле.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поздравил казахстанских коллег с успешной реализацией проекта, отметив, что опыт Казахстана может быть использован при создании аналогичной структуры в Беларуси. "Реализованный в Казахстане проект - хороший пример тесного взаимодействия антимонопольного регулятора с операторами биржевых площадок, и этот опыт можно смело брать на вооружение. На мой взгляд, появление в Беларуси аналогичного центра мониторинга биржевого товарного рынка могло бы не только поспособствовать популяризации биржевого механизма, но и обеспечить общедоступный источник актуальной ценовой информации для белорусских компаний, работающих на внутреннем рынке и поставляющих продукцию за рубеж", - считает руководитель БУТБ.

В ходе презентации руководители крупнейших товарных бирж Казахстана представили результаты стартовавших в 2021 году торгов бензином, битумом и малыми партиями коммунально-бытового угля. В частности, механизм продажи коммунально-бытового угля через биржевые площадки позволил сократить число посредников и обеспечить региональным операторам прямой доступ к закупкам данного вида топлива. Как следствие, конечная стоимость угля для населения существенно снизилась.-0-