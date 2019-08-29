Беларусь изучает возможность экспорта электроэнергии в Латвию

29 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь изучает возможность организации поставок электроэнергии в Латвию, учитывая принятое этой страной решение о возможности закупки электроэнергии у третьих стран. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В сообщениях СМИ о решении Латвии торговать электроэнергией с третьими странами указывалось, что это технически очень сложный процесс и организовать его возможно через существующие линии электропередачи между Латвией и Россией. "Если говорить о решении латвийской стороны, то, не углубляясь в многочисленные сугубо технические аспекты, которых очень много в данном вопросе, могу сказать, что наши дипломаты совместно с коллегами из Министерства энергетики, профильными экспертами самым серьезным образом это решение изучают", - пояснил Анатолий Глаз.-0-