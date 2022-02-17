17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к 2030 году планирует нарастить производство молочной продукции до 10,5 млн т. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь планирует обеспечить дальнейшее наращивание объемов производства молочной продукции. В 2025 году прогнозируется произвести 9,2 млн т, в 2030 году - 10,5 млн т. Это позволит сформировать дополнительные объемы для экспорта и увеличит приток валютной выручки в страну", - подчеркнул Игорь Брыло.

Порядка 64% произведенного молока, или 5 млн т, поставляется на экспорт. "При этом практически все производимое сухое обезжиренное и сухое цельное молоко экспортируется, сыры - 89,1%, масло - 72,5%", - отметил министр.

Международный отраслевой форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено технологии производства молока. На форум приглашены специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.

Также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии "Молочная ферма класса "Экстра".-0-